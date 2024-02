Grande Fratello, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi: «Vittorio è uscito per colpa tua». Lei risponde così

Vittorio Menozzi è stato l'eliminato dell'ultima puntata del Grande Fratello. Il modello era all'interno del reality show dal primo giorno, ovvero, dall'11 settembre scorso quando fece la sua entrata in casa. L'ormai ex gieffino ha perso al televoto contro Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Federico Massaro e due gieffini, ovvero Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sostengono che abbia abbandonato il gioco a causa dell'attrice romana. Beatrice e Vittorio avevano stretto un profondo rapporto di amicizia ma, poi, nelle settimane scorse, qualcosa tra i due si è rotto perché il modello aveva preso le parti di un altro gruppo "coalizzato" contro l'attrice. Proprio per questo motivo, il pubblico lo avrebbe punito votandolo ed eliminandolo dal reality.