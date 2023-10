Matteo Salvini, bufera per il video della giudice Apostolico in piazza: «Come l'ha avuto? È dossieraggio». Cosa sappiamo

Una giudice presente, cinque anni fa, ad una manifestazione per la Diciotti, finisce nel mirino dopo un video emerso all'improvviso e pubblicato dal ministro dei Trasporti (e all'epoca dei fatti degli Interni) Matteo Salvini. Sta facendo sempre più discutere la vicenda della giudice Iolanda Apostolico, che non ha convalidato il trattenimento di quattro immigrati tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato ad una manifestazione di protesta contro le politiche sull'immigrazione della Lega.

