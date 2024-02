Depongono fiori per Navalny, la Digos li identifica: «Non facevamo nulla di male». Piantedosi minimizza: «Agenti non consapevoli»

Alcune persone che ieri hanno commemorato Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin morto in carcere, sarebbero state avvicinate e identificate dalla Digos: accade a Milano e a raccontare quanto accaduto è l'associazione Annaviva. Una vicenda che da ieri ha provocato furiose polemiche, con il ministro dell'Interno Piantedosi che ha spiegato come «il personale che aveva operato non avesse piena consapevolezza», e il vicepremier Tajani a esortare a «non strumentalizzare».