«Abbiamo trascorso una settimana per recuperare il corpo di Alexei e organizzare un funerale. Poi ho scelto il cimitero e la bara. Il funerale avrà luogo dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che verranno a salutare mio marito», le parole della moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, al Parlamento Ue. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 14:11

