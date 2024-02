Navalny, il corpo è stato consegnato alla madre dopo 9 giorni: «Il motivo è nel culto ortodosso». Ancora in dubbio il funerale

A oltre una settimana dalla morte in una colonia penale artica, il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato alla madre, Lyudmila. Ma non è ancora chiaro se i funerali potranno essere pubblici, come vuole la famiglia, o si dovranno svolgere in segreto, come chiedevano le autorità. «Il corpo di Alexei è stato consegnato a sua madre, ringraziamo tutti coloro che lo hanno richiesto insieme a noi», ha scritto sui social media la ex portavoce dell'oppositore del Cremlino, Kira Yarmysh. Per poi chiarire che Lyudmila e la salma di Navalny si trovano ancora a Salekhard, il capoluogo della regione artica di Yamalo-Nenets dove il corpo è stato finora conservato nell'obitorio di un ospedale.

Ma perché il corpo è stato consegnato sabato 24 febbraio?