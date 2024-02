«Navalny ucciso con un pugno al cuore dopo la passeggiata a -27 gradi»: la tecnica killer degli agenti dell'ex Kgb

Alexei Navalny sarebbe stato ucciso «con un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb». Lo ha rivelato il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. L'oppositore di Putin sarebbe stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore e poi ucciso.

Come è morto Navalny?

Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica dove Navalny è morto venerdì, i lividi trovati sul corpo dell'oppositore sono compatibili con la tecnica del «pugno unico». Prima della sua morte, Navalny, 47 anni, era stato costretto a trascorrere più di due ore e mezza all'aperto in uno spazio di isolamento all'aperto dove la temperatura poteva scendere fino a -27 gradi, ha detto Osechkin. Di norma i detenuti non vengono tenuti all'aperto per più di un'ora.

Navalny, la madre a Putin: «Restituiscimi il corpo». X sospende e poi riattiva l'account della moglie. Prigioniero politico muore in carcere in Bielorussia