Italiani pessimisti sul futuro: bollette incubo, risparmi intaccati, inflazione. Si salva solo Mattarella: il rapporto Eruispes

Pessimisti e con poca fiducia nel futuro: escono così gli italiani dal ritratto che ne fa l’Eurispes nel Rapporto Italia 2023, il 35°. Ad emergere infatti è il poco ottimismo verso il domani. Dettato, probabilmente, dalla crisi legata al Covid che ha compromesso la situazione di molte famiglie: «La pandemia - spiegano da Eurispes - ha portato un senso di pessimismo tra gli italiani che in maggioranza, il 53,8%, indicano peggiorata la situazione economica del Paese nell’ultimo anno». E il futuro per la maggior parte degli italiani non è roseo: basti pensare che per un italiano su 3, vale a dire per il 31,2%, la situazione resterà stabile da qui a un anno e per il 30% addirittura peggiorerà. A vedere nel futuro un miglioramento è solo l’8,5% degli italiani mentre il 30,2% non sa cosa pensare.

A far preoccupare le famiglie sono soprattutto i costi legati alla casa: per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è infatti l’affitto. Per il 37,9% sono le bollette che negli ultimi mesi hanno tenuto banco tra rincari e polemiche, mentre per il 37,5% il problema è il mutuo con le rate che si impennano. Solo un italiano su quattro dichiara di riuscire a risparmiare, mentre il 38,9% delle famiglie è costretto a mettere mano ai risparmi per arrivare a fine mese.

Ognuno corre ai ripari come può: per far fronte al caro bollette, ad esempio, il 65% degli italiani utilizza lampadine a basso consumo energetico, il 62,9% addirittura utilizza meno il riscaldamento in casa. Più della metà, invece, evita di tenere in standby gli elettrodomestici e cerca di consumare il meno possibile l’acqua calda. Tre italiani su 10 hanno invece difficoltà a pagare le spese mediche, un altro aspetto che sta mandando in crisi le famiglie alle prese con elevati costi da sostenere nelle strutture private.