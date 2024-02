Enzo Iacchetti: «Senza Costanzo avrei fatto il tabaccaio. La prima volta pensavo avrei fatto una puntata, ne ho fatte 187»

E' stato uno dei tanti personaggi scoperti da Maurizio Costanzo. E ieri sera era lì, tra gli invitati alla serata evento in commemorazione del giornalista, andata in onda su Canale 5 proprio dal teatro Parioli. Enzo Iacchetti non poteva mancare. «Mi sembrava assurdo non trovare Maurizio: per me doveva essere lì, mi aspettavo di vederlo. Sono arrivato nel punto in cui di solito ci incontrava, dove c'era il suo studio. Ma non sono voluto entrare, non ce l'ho fatta», dice al Corriere della Sera.