Speciale Maurizio Costanzo, Claudio Lippi escluso: «Non mi hanno invitato, ma sarai per sempre nel mio cuore» Lo speciale per Costanzo è andato in onda il 20 febbraio, con Maria De Filippi e Fabio Fazio







di Dajana Mrruku Lo speciale dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo, condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio ha avuto un successo incredibile. Numerosi sono stati i ricordi e gli aneddoti raccontati dai conduttori che sono nati grazie a lui e alle sue trasmissioni. Il teatro Parioli "in Roma", come diceva sempre lui, ha ospitato Paolo Bonolis, Enrico Mentana, Carlo Conti, Luca Laurenti e molti altri. Uno dei pochi ad essere stato escluso dalla serata è stato Claudio Lippi che, tuttavia, ha condiviso una lettera per Maurizio Costanzo sul suo profilo Facebook. La lettera di Claudio Lippi per Maurizio Costanzo «Ieri sera è andato in un onda, su Canale 5, il ricordo di Maurizio Costanzo ad un anno dalla morte. Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 13:20

