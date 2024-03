Dottor Bavaro, chi è il tiktoker sbarcato su OnlyFans: età, peso, lavoro, video con Elena Spanò

Da qualche giorno sui social si parla molto di lui. E non per la sua innegabile simpatia. Dottor Bavaro è una star di TikTok, dove vanta 133mila follower e video con milioni di visualizzazioni, ma da qualche tempo sta facendo discutere per le sue dichiarazioni. Il giovane ha rilasciato un'intervista molto controversa a "La Zanzara", su Radio24, in cui ha annunciato di essere sbarcato su OnlyFans, la nota piattaforma a pagamento dove gli utenti possono vendere i propri contenuti hot.