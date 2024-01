«Sono una "dominatrice finanziaria" pagata migliaia di euro ogni mese per essere posseduti e umiliati. Ecco come funziona»

Hope Vicious è il nome che la ragazza di 30 anni ha scelto per la sua identità professionale, vale a dire il suo ruolo di "dominatrice finanziaria". In un'intervista a Business Insider, Hope ha raccontato la sua storia particolare, come è iniziata e in che modo ha finito per trovarsi a guadagnare migliaia di euro ogni mese grazie a pagamenti di clienti che vogliono essere posseduti, ignorati e umiliati in diversi modi.

La sua vita di oggi è cominciata con la basilare necessità di pagare l'affitto, e una ricerca su internet.