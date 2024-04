«X a pagamento per i nuovi utenti», la nuova proposta di Elon Musk fa infuriare gli utenti. Cosa sta succedendo

di redazione web

Una nuova bufera si è abbattuta su Elon Musk. Il magnate sudafricano, in una discussione su X (ex Twitter), di cui è proprietario ha annunciato la necessità di dover far pagare una piccola quota i nuovi iscritti di X. Il problema principale, sembrerebbero essere i Bot, poichè arginarli è sempre più difficile, fa qui la decisione.

L'annuncio è arrivato dallo stesso imprtenditore attraverso un post pubblicato proprio sulla sua piattaforma social.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

La decisione

Imporre una tariffa a tutti i nuovi utenti di X per pubblicare i messaggi, rispondere e mettere “mi piace” sembrerebbe essere l’unico modo per «frenare l’implacabile assalto dei bot». La guerra di Elon Musk contro i bot non è nuova, qualche tempo fa il proprietario della Tesla lanciò una massiccia campagna di verifica degli account con le carte d’identità degli utenti.

Evidentemente non è stato sufficiente: “Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

L’attuale livello di sicurezza utilizzato sulla piattaforma può essere facilmente aggirato mediante l’utilizzo delle AI, da qui la necessità di un'implementazione dei sistemi di sicurezza. Quando avverrà questo cambio e a quanto ammonterà la nuova tariffa non è ancora dato saperlo, quello che è certo è che gli utenti non hanno preso benissimo questa proposta e c'è chi suggerisce di crearsi sin da sibuto un nuovo profilo in modo da non dover pagare nulla più in là.

