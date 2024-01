La dichiarazione prima di un viaggio di 28 ore insieme: la storia di amicizia, amore, sofferenza e imbarazzo, con la reazione inaspettata

Confessare i propri sentimenti a un'altra persona è per tanti paragonabile a un'impresa titanica, non solo perché è difficile esprimere a parole qualcosa di astratto come un'emozione, ma soprattutto perché nella maggior parte dei casi non sappiamo come la dichiarazione possa essere recepita e quali possano essere le conseguenze delle nostre parole.

D'altronde, le parole - d'amore o d'odio che siano - possono trasformare radicalmente il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone e per quanto si possa cercare di prepararsi a questa eventualità, non sempre si è pronti a gestire il cambiamento.