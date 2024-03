Sposati da 70 anni, Marina racconta il segreto per un matrimonio felice: «Non smettete mai di ridere insieme»

di Redazione Web

Trovare l'amore è per molti un obiettivo costante, l'unico che non cambia mai. Il lavoro dei sogni passa dalla magia del veterinario o del pompiere alla stabilità dell'impiegato, i nostri gusti in fatto di cibo si fanno più maturi e diversificati e alcune delle persone che un tempo erano parte integrante della vita di tutti i giorni si sono allontanate, sostituite da nuovi affetti.

La vita è così, in continua trasformazione. Eppure, il desiderio di condividere la propria esistenza con una persona da amare e che ci ami rimane una stella polare a cui guardare ogni volta che ci sentiamo persi. Quando si raggiunge la meta, tuttavia, scopriamo che il viaggio è appena iniziato: mantenere vivo un amore e stare al fianco della persona scelta per il resto dei nostri giorni è una sfida emozionante che bisogna essere pronti ad affrontare.

Marina e Clifford si sono incontrati quando avevano, rispettivamente, 16 e 17 anni. Oggi ne hanno 89 e 90 e il 27 marzo celebreranno le nozze di platino: 70 anni insieme. In occasione dell'anniversario hanno deciso di raccontare la loro storia e svelare i segreti di un matrimonio felice.

L'importanza del sorriso

«Avevo 16 anni, lui ne avrebbe compiuti 17 a breve - racconta Marina al Liverpool Echo -. Andavo spesso a lezione di ballo vicino Walton, quando mio fratello era per mare. Una volta, quando è tornato dopo 6 mesi su una nave da crociera, mi ha detto "non esci molto, vieni con me" e mi ha portata a ballare.

Due anni dopo quel primo incontro, Marina e Clifford si sono sposati e nel 1954 hanno accolto il loro primo figlio. Il 27 marzo festeggeranno 70 anni di matrimonio insieme alla loro famiglia: cinque figli, 15 nipoti e 13 pronipoti. Marina ricorda con affetto il giorno della cerimonia, nella chiesa di St Francis de Sales di Walton, ma non nega che ci siano stati dei momenti più difficili: «C'è stata della felicità, e della tristezza, ma abbiamo sempre affrontato tutto. È stato bellissimo, abbiamo avuto una bella vita, davvero».

Soprattutto negli ultimi anni, Marina e Clifford hanno avuto l'opportunità di viaggiare per il mondo: «Adesso li chiamano semplicemente pullman, ma noi siamo andati su un charabanc in America, sulla Route 66. Siamo stati lì per tre settimane girando per le valli, siamo saliti su un elicottero per sorvolare il Grand Canyon e siamo andati a Las Vegas e Los Angeles. Poi, quando abbiamo iniziato a invecchiare, ci siamo dati alle crociere».

Prima dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario di matrimonio, hanno ricevuto una cartolina speciale per posta: «Era da parte di Re Carlo. Deliziosa. Per i 50 anni ne ho ricevuta una della Regina e mi sembra di ricorda che fosse arrivato anche qualcosa per i 60 anni, quindi ora possiamo fare un vero e proprio album». In passato, Marina ha anche seguito un corso per diventare consulente matrimoniale.

Oggi, ha deciso di rivelare il loro segreto per la felicità: «È importante essere pazienti l'uno con l'altro. Bisogna riuscire a perdonare e dimenticare, ma rimanendo felici e ridendo... si deve sempre ridere. Se si litiga, è sempre meglio smorzare con una battuta e si risolve, secondo me».

