“Marito, padre, adultero, sì Roger, lo sapevo”: il mistero della targa sulla panchina. «È stata una vedova furiosa per i tanti tradimenti»

In omaggio a un "marito, padre, adultero". Questa targa misteriosa è comparsa su una panchina di Bristol in Inghilterra. Non si conosce il nome di chi l'abbia messa, sicuramente una vedova che vuole vendicarsi del marito per i tanti tradimenti che aveva dovuto subire durante il matrimonio.

Le prime parole fanno sembrare la targa un ricordo gentile e un sincero omaggio per una cara persona defunta, "for my love", per un amore scomparso. Ma poi c’è l'attacco per il misterioso Roger a cui le righe sono dedicate: “Marito, padre, adultero”. Sembra essere un messaggio per una persona cara defunta poiché inizia con “For My Love”.

Il messaggio completo della targhetta recita: “Per il mio amore”. 06.09.69 – 25.12.23. Marito, padre, adultero. Sì, Roger, lo sapevo”. Non si sa chi fosse Roger né chi abbia commissionato la targa in suo “onore”. La donna di 63 anni che ha notato la targa e l’ha comunicata ai media locali ha dichiarato: «Devo dire che l’ho trovata molto divertente quando l’ho vista. L’inferno non ha furia pari a quella di una donna disprezzata»

