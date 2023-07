Benzina e diesel, perché continua la salita dei prezzi mentre le quotazioni internazionali sono in calo. Inflazione giù a giugno: +6,4%

Puntuale come ogni anno, in concomitanza con le partenze degli italiani per le vacanze, tornano a salire i prezzi dei carburanti, benzina e diesel. Non si arresta, infatti, la salita dei listini sulla rete carburanti. Le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano infatti in aumento, a valle dei rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori.

È quanto osserva Quotidiano Energia ricordando che le quotazioni internazionali dei due prodotti hanno invece chiuso venerdì invece ancora in leggera discesa.

