Cena a domicilio, il fattorino porta il cibo a piedi. La coppia: «Per l'app sono 85 minuti di camminata, multa se vogliamo annullare l'ordine»

Una delle grandi comodità di oggi è quella di poter avere il cibo che vogliamo senza dover muovere un dito per cucinarlo, ricevendolo direttamente a casa: un lusso un po' per tutti. Naturalmente, questa comodità non è esente da una serie di problematiche, tra cui le condizioni di lavoro dei fattorini, la loro professionalità non sempre eccepibile, il fatto che gli ordini non siano disponibili ovunque e gli occasionali lunghi, lunghissimi tempi di attesa.

Quando la pizza che abbiamo sognato per tutta la settimana arriva con quindici minuti di ritardo e, aprendo la scatola, ci accorgiamo che è quasi fredda, è un po' come svegliarsi da un bel sogno e trovarsi nel proprio letto anziché su quella spiaggia tropicale, ancora dipinta dietro le nostre palpebre.

Eppure, c'è sempre di peggio: Taylor ha condiviso il video in cui mostra che il fattorino di Uber Eats sta lentamente camminando verso il loro domicilio e non arriverà prima di 85 minuti, data la mancanza di un mezzo di trasporto diverso dai... piedi.