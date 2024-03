«Lasciate il cibo sulla porta, suonate e andate via. Sono una donna a casa da sola: per favore, seguite le istruzioni di consegna»

Per l'essere umano sembra naturale comprendere il mondo attraverso le lenti delle proprie esperienze e per questo è difficile, per molte persone, capire i problemi altrui quando derivano da situazioni che non ci riguardano e non abbiamo mai sperimentato.

In questi casi sarebbe necessario fare uno sforzo aggiuntivo, ascoltare le parole di chi con pazienza cerca di spiegare i propri problemi e, una volta recepiti, non scartarli come inutili o non legittimi soltanto perché durante la nostra vita non li abbiamo mai incontrati.

Zaesha è una donna che ha pubblicato un video su TikTok proprio per spiegare un problema e proporre la semplice soluzione: spesso i rider che portano il cibo a domicilio ignorano le istruzioni di consegna e chiedono alla cliente di aprire la porta per ritirare l'ordine, anziché lasciarlo davanti alla porta come richiesto.