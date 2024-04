Si tuffa nel fiume ghiacciato per salvare il suo cane: Amanda e Groot trovati morti abbracciati

di Redazione web

Il coraggio e l'amore incondizionato possono condurre a destini tragici, come dimostra la storia della donna che ha sacrificato la propria vita nel tentativo di salvare il suo cane dalle acque gelide di un fiume. Entrambi sono morti, ma solo dopo tre mesi i loro corpi sono riaffiorati in superficie stretti in un abbraccio eterno.

Il salvataggio del cane

Protagonista della commovente storia è Amanda Richmond Rogers, mamma di quattro figli e infermiera. Il giorno in cui è precipitata nelle acque ghiacciate del fiume Eagle, in Alaska, stava festeggiando il 18esimo anniversario di matrimonio con il marito Brian e i suoi cani facendo una passeggiata sul sentiero North Fork. Un momento che si è trasformato in tragedia in pochi, disperati istanti. Uno dei loro cani, Groot, è accidentalmente caduto nell'acqua mentre provava a bere da una fessura nel ghiaccio. Brian ha tentato senza successo di salvarlo, ma è stato l'amore profondo della moglie per i suoi animali a spingerla verso una decisione fatale. Nonostante le suppliche del marito di non avventurarsi nel pericoloso fiume, la determinazione di Amanda a non lasciare indietro un membro della famiglia ha avuto la meglio.

A distanza di oltre tre mesi da quel 23 dicembre 2023, il corpo di Amanda e quello di Groot sono stati ritrovati abbracciati, in un'ultima, straziante, dimostrazione d'affetto. «Non si è lanciata per salvare 'solo un cane', era un membro della famiglia. Per me e i nostri quattro figli è morta da eroe», ha detto il marito al Daily Mail.

Il dolore

«La mamma lascia questa terra senza rimpianti», ha detto il figlio Leif. «La mamma era una persona così unica e speciale che Dio non vedeva l'ora di vederla in paradiso, e non lo biasimo», ha aggiunto Liam, l'altro figlio adolescente. Il piccolo Bodhi, 10 anni, ha poi detto: «Avrebbe dato a papà, ai suoi figli e ai suoi cani qualsiasi cosa al mondo, non pensava a se stessa».

