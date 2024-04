Il cane antidroga Victor va in pensione, ora tocca al figlio Devil. Il commissario Corrado: «Un'emozione vederli lavorare insieme»

di Redazione Web

Quando si dice seguire le orme del papà. Il cucciolo di pastore tedesco Devil "ha deciso" di intraprendere la stessa carriera del padre Victor, in forza alla polizia municipale, per il quale è arrivata la meritata pensione dopo 9 anni di onorato servizio. Nessun colloquio per trovare il sostituto: ce l'hanno già in casa, si tratta del figlio Devil. Il pedigree è lo stesso e se il sangue non mente anche il fiuto sarà infallibile. Obiettivo scovare marijuana, hashish e cocaina, ma non solo, perché il cucciolo presto sarà «anche un cane da soccorso per dispersi, come Victor, che ha operato ad Amatrice per il terremoto». Il racconto è del loro "condottiero" e padrone, il commissario Corrado Bernardi, di 58 anni, residente nella provincia di Reggio Emilia.

Passaggio del testimone

«Se continua così Devil supererà anche il papà», ha detto al Resto del Carlino il poliziotto appena tornato da un blitz antidroga che ha visto per la prima volta i due cani lavorare fianco a fianco. Tra commozione e orgoglio, Corrado Bernardi ha ammesso: «Ero emozionatissimo. Vi confido che avrei dovuto essere in pensione già da 15 giorni, ma ho aspettato questo momento per vederli all’opera insieme».

La dinastia

Per Devil invece è il momento dell'apprendistato, «una sorta di praticantato» ha spiegato il commissario. Devil sarà affidato a un collega durante le giornate di lavoro, ma vivrà a casa con «me e Victor, che invece si godrà il meritato riposo». Ma la dinastia dei cani antridroga non si ferma a Devil. A fargli compagnia ci sono altri cinque fratelli che sono in forza ad altri corpi ma «non ho voluto sapere dove - ha confessato Bernardi - la tentazione di andarli a trovare ogni giorno sarebbe stata troppo forte».

