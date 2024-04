«Ho preso un Uber ma è rimasto senza carburante a metà strada, ora siamo fermi in mezzo all'autostrada: bisogna camminare»

di Redazione Web

Ci sono delle giornate in cui sembra proprio che il film "Una serie di sfortunati eventi" abbia preso il suo titolo dalla nostra vita e dalle nostre esperienze. Se è vero che la fortuna bacia gli audaci, come dice il celebre detto latino, allora sembra che a Summer l'audacia manchi del tutto. In un video pubblicato su TikTok, infatti, la ragazza racconta e filma l'avventura vissuta a bordo di un Uber quando, nel bel mezzo di un'autostrada, l'auto si è fermata per mancanza di carburante.

La clip di circa due minuti documenta l'episodio, anche la discesa dall'auto e il pericoloso viaggio per andare a recuperare della benzina, quasi un tragitto verso Mordor. Eppure, la ragazza sembra aver preso con filosofia l'accaduto e non sembra affatto arrabbiata con la conducente.

L'avventura di Summer

Sul video che ha quasi raggiunto il milione di visualizzazioni, Summer scrive a caratteri cubitali: «IL MIO UBER HA FINITO LA BENZINA CON ME NELL'AUTO».

Data la pericolosità della situazione, Summer suggerisce alla conducente di spegnere il motore e mettersi al lato della strada e, proprio mentre sta parlando, si sente un'auto sfrecciare a poca disanza e un clacson suonare. A quel punto, la decisione sembra logica: scendere dal veicolo e incamminarsi verso il benzinaio più vicino.

«Quanto è lontano a piedi?», chiede Summer, e le viene risposto che basteranno pochi minuti. Nella scena successiva, infatti, si vedono la ragazza e la conducente camminare al lato della strada mentre parlano e ridono amichevolmente: «Vogliamo vedere l'eclissi solare insieme?», chiede l'Uber. Alla fine riescono a raggiungere la pompa di benzina e dopo aver acquistato abbastanza carburante, ritornano alla macchina.

Gli utenti hanno trovato il video molto divertente ma, soprattutto, sono rimasti sorpresi nel vedere l'atteggiamento estremamente gentile di Summer, che non si è affatto arrabbiata per l'accaduto e per il servizio... poco professionale. Anzi, sembra si sia fatta un'amica.

