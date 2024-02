Grande Fratello, Anita Olivieri e la rivelazione a Giuseppe Garibaldi: «Prima di fare comunella, pensaci bene»

Il Grande Fratello si sta avvicinando alla sua serata finale che, presumibilmente, dovrebbe tenersi nella prima settimana di aprile, anche se, una data certa ancora non c'è. I concorrenti, quindi, stanno cercando di dare il meglio di sè in quest'ultimo sprint che vede già alcuni di loro con il posto assicurato per giocarsi la vittoria, ad esempio, Beatrice Luzzi che è, appunto, la prima finalista. Questi giorni, quindi, serviranno ai gieffini per confrontarsi tra di loro ed ecco che qualcuno svela a qualcun altro certe "verità" di cui non era a conoscenza. Così, è successo tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi che, durante un loro confronto, hanno parlato anche di Massimiliano Varrese che, qualche ora prima, aveva ascoltato uno sfogo della gieffina. Ma andiamo con ordine.