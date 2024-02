Angelina Mango, Frankie hi-nrg accusa: «Ha vinto grazie alla casta mediatica». Lei: non ho seguito le polemiche, concentrata sulla gara

Angelina Mango si è portata a casa il primo posto all'edizione 2024 del Festival di Sanremo ma il suo trionfo, accolto certamente da applausi e gioia, non è stato privo di polemiche e accuse. In effetti, il secondo posto di Geolier con un 60% al televoto ha sin da subito fatto storcere il naso a molti che si sono chiesti come sia possibile per la cantante di Lagonegro portarsi a casa il podio con solo il 16%.

Naturalmente, gli spettatori, i fan e il pubblico in generale ha iniziato a speculare e cominciano ad arrivare i primi commenti anche da altre personalità dell'ambito, tra cui Frankie hi-nrg. Il rapper ha deciso di dire la sua sulla questione tramite un post sulla piattaforma X.