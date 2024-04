Radio Italia Live, torna il concerto in Piazza Duomo a Milano. Da Angelina Mango a Ultimo: tutti gli ospiti dell'evento

di Redazione Web

Manca sempre meno al concerto di Radio Italia Live, il prossimo 15 maggio in Piazza Duomo, davanti a migliaia di persone. Realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l'evento vedrà protagonisti sul palco diversi volti della musica italiana, tra cui anche la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango. Al concertone canteranno anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Mahmood, Gianna Nanni, Noemi, i The Kolors e Ultimo.

Un evento ricco di musica che replicherà il 27 giugno a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

Tutte le novità del concerto

Sono tante le novità di questa nuova edizione, che verrà condotta dalle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino e Manola Moslehie Paoletta.

Il concerto, inoltre, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, RadioItalia Tv ai canali 70 e 570 DTT, 725 di Sky e 35 di TivùSat.

Le parole del Presidente di Radio Italia

A dire la propria sull'evento è Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia: «Che dire: dopo mesi e mesi di lavoro, sveliamo il cast che si esibirà sul palco di Radio Italia Live-Il Concerto, con la voglia che il 15 maggio arrivi il prima possibile per poter rivivere questa esperienza indimenticabile che coinvolge musica, artisti e pubblico. Non riesco a farci l’abitudine: ogni volta è come se fossela prima volta. Anche quest’anno abbiamo cercato qualcosa di nuovo sia per quanto riguarda l’allestimento che la conduzione, anche se i protagonisti assoluti restano la musica e il coinvolgimento del pubblico. Voglio ringraziare chi, anche quest’anno, ci permetterà di fare questo straordinario evento: il Comune, con in testa il Sindaco Sala e l’Assessore Sacchi, tutte le casediscografiche, i management, gli artisti e le centinaia di persone che lavoreranno perché si ripeta la magia».

