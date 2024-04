Radio Italia Live – Il concerto: svelato il cast di Milano, ecco tutti i protagonisti sul palco

Torna l’appuntamento con Radio Italia Live – Il concerto, che in questo 2024 raddoppia: si parte dalla consueta cornice di Piazza Duomo a Milano mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 per poi continuare, per la prima volta, anche a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

Tutti i cantanti e le novità

L’evento vedrà protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo.

Tra le novità, la conduzione è stata affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Inoltre, sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

