Angelina Mango candidata alle elezioni in Turchia: la curiosa protesta degli elettori sulla scheda di voto

Angelina Mango non ha solo vinto Sanremo, ma ha anche "partecipato" alle ultime elezioni amministrative della Turchia. La cantante è infatti finita sorprendentemente su una scheda di voto. Ovviamente l'artista italiana non si è candidata realmente alle elezioni, ma una sua foto è stata utilizzata come forma di protesta da parte di diversi cittadini, che hanno deciso di inserire il suo nome con sopra un suo scatto al posto di mettere una croce su uno dei due partiti che correvano al potere.

🇹🇷| Mansur Yavaş’ın Gerçek Rakibi Angelina Mango mu?



Türkiye’de gözler yerel seçimlere çevrilirken Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın yarıştığı Ankara’da Eurovision favorilerinden İtalya temsilcisi Angelina Mango'ya da oy çıktı!#31martsecimleri #OyKullan #Eurovision pic.twitter.com/2BfwAbc339 — Holyweek (@holyweekesc) March 31, 2024

Le protesta alle urne

Le ultime elezioni amministrative hanno segnato un importante cambiamento nello scenario politico del Paese, con il principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano che ha ottenuto una significativa vittoria raggiungendo il 37,7% dei voti portando al potere Zeydan. Un risultato che ha totalmente spiazzato la formazione del presidente Recep Tayyip Erdogan, che è rimasto fermo a 35,4%.

A catturare l'attenzione delle persone, però, sono state alcune foto che sono circolate sui social, che vedevano la cantante vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango sulle schede elettorali. La protesta ha preso piede principalmente nella capitale, Ankara, dove alcuni elettori hanno incollato sulla propria scheda una foto della cantautrice, pubblicata sui suoi social dopo un'esibizione all'Ariston, con sotto scritto "Sì, voto Angelina Mango". Una forma di protesta un po' bizzara, ma che i cittadini hanno deciso di portare avanti per denunciare alcuni eventi che sono accaduti durante gli ultimi governi che hanno governato il Paese.

