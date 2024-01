Abbracciarsi fa bene al corpo, lo dice la scienza: abbassa la pressione e rafforza le difese immunitarie

Quanti a fine giornata non vedono l'ora di tornare a casa per riabbracciare il proprio partner (o il fidato amico a 4 zampe) e sentire il suo respiro attorno al collo? Dopo una giornata di lavoro o un esame andato male, un abbraccio è l'unico rimedio naturale che sistema tutto e scrolla di dosso le preoccupazioni, le ansie e, di tanto in tanto, anche qualche capello bianco.

Abbracciarsi fa bene al cuore, si sapeva già, ma adesso è ufficiale e lo conferma anche la scienza. Ma quali saranno i benefici secondo i medici?

I benefici dell'abbraccio

Gli abbracci abbassano la pressione sanguigna, rafforzano le difese immunitarie e aiutano le funzioni cerebrali, attenuando l'ansia e rinforzando l'autostima. Sono tanti i benefici degli abbracci, specie se protratti e quotidiani. A tornare sull'argomento, in vista della Giornata mondiale dell'abbraccio, domenica 21 gennaio, è Emi Bondi, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del dipartimento di salute mentale dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.