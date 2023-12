Ragazza tenta di gettarsi dal ponte della Tangenziale di Bari, carabiniere la salva abbracciandola attraverso il guard rail per oltre 15 minuti

La sera di Natale a Bari una giovane donna ha tentato di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari, nelle vicinanze di via Giulio Petroni ma è stata salvata da un gesto eroico di un carabiniere. L'episodio si è verificato attorno alle 20 del 25 dicembre. La donna è rimasta aggrappata al parapetto per almeno 15 minuti, tra la vita e la morte: sotto di lei c'era un salto di 15 metri. Molti automibilisti in transito hanno subito chiamato i soccorsi e poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, in via Petroni sotto il ponte, mentre dalla statale è arrivata una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri di Bari che ha avvicinato la donna che diceva di volersi suicidare.

Ma come è riuscito il salvataggio? Visto che le parole non bastavano a convincere la ragazza a non compiere il tragico gesto, il carabiniere ha deciso di passare all'azione.

