Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise, scontro tra amici all'Isola dei Famosi: cosa è successo

di Redazione Web

Colpo di scena all'Isola dei Famosi: Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno avuto una lite. I due naufraghi hanno vissuto un momento di tensione quando Mazzoli ha accusato l'amico di non badare alle sue esigenze. A dirla tutta, la discussione è iniziata da una semplice richiesta di Mazzoli all'amico, ossia quella di fare qualcosa insieme perché si stava annoiando e non sapeva come passare il tempo. Paolo ha rifiutato e così è iniziata la prima lite tra i due naufraghi. Andiamo a vedere cosa è successo.

Nathaly Caldonazzo, lite con Christopher Leoni all'Isola dei Famosi: «Sei pietoso, fai l'uomo»

Isola, Helena Prestes e la foto scelta da Alfonso Signorini: provocazione o svista?

Screzi tra Marco Mazzoli e Paolo Noise

«Sono la persona più attiva al mondo, posso mai buttare la mia vita su una stuoia di me**a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti chiedo tanto?», ha commentato infastidito Mazzoli.

Poco dopo la situazione tra i due naufraghi continua a peggiorare.

Marco Mazzoli aveva confidato precedentemente alla redazione dell'Isola dei Famosi che si è spazientito con l'amico perché lui si annoia e vorrebbe inventarsi qualcosa di diverso da fare insieme.

«Se dormi tutto il giorno ti mando a fanc**o», ha concluso Mazzoli. Riusciranno i due naufraghi a chiarirsi. Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA