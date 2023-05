Isola dei Famosi, tensione tra Marco Mazzoli e Helena Prestes: «Sei finta». Poi il gesto inaspettato

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, i naufraghi continuano ad approfondire la loro conoscenza. Alcuni di loro però, hanno fin da subito messo in chiaro le loro posizioni e Marco Mazzoli è uno di questi. Nelle ultime ore, lo speaker ha colto l'occasione per chiarire quanto avvenuto nei giorni precedenti con la modella Helena Prestes. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il caldissimo sole dell'Honduras non è facile da affrontare per i naufraghi che, giorno dopo giorno, continuano ad attraversare momenti di tristezza e di sconforto. Ma c'è anche chi ha voglia di confrontarsi e chiarirsi. Più tra tutti Marco Mazzoli che ha scelto di mettere un punto alle discussioni con Helena Prestes. Dopo numerosi scontri, i due naufraghi decidono di confrontarsi e chiariscono le loro incomprensioni.

«Mi ero risentito con te perché ti percepivo come finta, soprattutto prima che iniziasse il gioco.

Tra Mazzoli ed Helena non corre buon sangue! ⚡⚡⚡ #Isola pic.twitter.com/XMenLFXrXp — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2023

Le parole di Mazzoli

«Io e te siamo molto simili. Sono molto fragile ma non voglio che la gente vede il mio lato debole e per te probabilmente è la stessa cosa. Proviamo a far conoscere al pubblico Helena e Marco e vedrai che non litighiamo più», ha continuato il naufrago.

Poco dopo, Helena e Marco i mettono fine al confronto con un tenero abbraccio che segna la pace tra di loro.

