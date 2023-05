Isola, Gian Maria Sainato provocato da Marco Mazzoli e Paolo Noise: «Modellino da 4 soldi». Lui sbotta: sono stanco

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, non mancano i battibecchi tra i naufraghi. Questa volta, Gian Maria Sainato si è sfogato contro il duo: Paolo Noise e Marco Mazzoli. L'ex modello campano non accetta le loro battute e si è sfogato con Andrea Lo Cicero che gli ha dato alcuni consigli. Ma procediamo con ordine.

L'oggetto della lite sono le battutine di Marco Mazzoli e Paolo Noise nei confronti di Gian Maria Sainat. «Già di prima mattina le battute di Marco sono diventate ormai stancanti.

Poco dopo, il naufrago ha affrontato face to face Marco Mazzoli e subito quest'ultimo ha accusato il naufrago di fare lo show davanti alle telecamere.

Non mi interessa parlare con una persona falsa come te. Da due settimane stai cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Non ho voglia. Vai a fare la soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo non lo accetto. Ho 51 anni e un ragazzino come te mi viene a dire come stare al mondo? Ma vai a cag**e.

Marco Mazzoli ha palesemente espresso il suo pensiero: «Non accetto di farmi trascinare dentro questo giochino stupido da un modellino di 4000 lire».

