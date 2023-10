Ronaldo rischia 100 frustate in Iran con l'accusa di adulterio: ecco perchè

di redazione web

Cristiano Ronaldo, famossismo calciatore porteghese dell' Al-Nassr, potrebbe essere incorso in una grave sanzione. Durante la sua recente visita in Iran, il campione ha abbracciato e baciato un'artista iraniana disabile, ma secondo le leggi del luogo l'uomo potrebbe rischiare fino a 100 frustate.

Il codice penale dell'Iran

Stando alle leggi iraniane i gesti di Ronaldo possono essere intesi come adulterio commesso con una persona non sposata. L'artista si chiama Fatemeh, ha 34 anni e soffre di una paralisi insorta per complicanze dovute al parto. La donna ha l'abilità di dipingere con i piedi e con questa tecnica ha realizzato un ritratto dello sportivo. Tramite i social Fatemeh aveva condiviso questo ritratto, con la didascalia: «Ronaldo è in Iran! Dio, ti chiedo per favore di realizzare il mio desiderio. Vedere Ronaldo e mostrargli il mio quadro.

Cristiano Ronaldo meets Iranian Fatemeh Hamami, whose portrait of the #AlNassr star painted using her feet went viral pic.twitter.com/YNQ1RSaJkg — The National (@TheNationalNews) September 20, 2023

L'incontro

Ronaldo in occasione di una partita amichevole si è recato in Iran, dove è risucito ad esaudire il sogno dell' artista. Il calciatore ha ricevuto in dono il suo ritratto e ha quindi abbracciato e baciato l'artista per ringraziarla. L'eventuale posizione potrebbe essere applicata se il calciatore dovesse visitare nuovamente l'Iran.

