Roma, Aids ed altre malattie sessualmente trasmissibili: il convegno sui rischi e le modalità di prevenzione

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) rappresentano un importante problema di sanità pubblica in tutto il mondo: il numero di nuovi casi ogni anno è in continuo incremento a causa della maggiore mobilità e dell'aumento della tendenza ad avere rapporti sessuali con più partner, ma soprattutto a causa di un'inefficace prevenzione e di carenza di informazione scientifica corretta: spesso infatti non se ne parla in famiglia per la naturale propensione a tacere su argomenti considerati imbarazzanti, e in molte scuole mancano momenti di confronto su questi argomenti. La disinformazione provoca paura, e la paura stigmatizzazione, contribuendo ad una visione distorta delle MST.È importante perciò avere chiari i rischi reali e le modalità di prevenzione, per poter condurre una vita sessuale più serena e consapevole. Dai dati del sistema di sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) emerge che il numero di nuovi casi di MST (escludendo HIV ) tra il 1991 e il 2015 in Italia è stato di 115.207 e l'età media dei soggetti ammalatisi di 32 anni. Il 70,6% dei casi di MST è stato diagnosticato in uomini. Secondo le stime dell'(OMS), più di un milione di persone contrae una MST ogni giorno. La scienza ha ufficialmente certificato l'esistenza di oltre 20 diverse malattie sessualmente trasmissibili. Alcune di esse sono particolarmente temute in quanto possono causare sterilità, danni al feto per le donne in stato di gravidanza e, nei casi più gravi, la morte dell'individuo affetto.