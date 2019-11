Robot contro le infezioni in corsia ad Ancona, è la prima volta in Italia

Un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L'innovativo sistema si chiama UVD Robot, progettato e certificato in Danimarca, ed è approdato per la prima volta in Italia.



Arrivato in questi giorni ad Ancona, il rivoluzionario robot che garantisce una disinfezione al 99,99% con l'emissione di luce UV-C e interagisce con il personale utilizzando indicazioni vocali, verrà presentato in diverse aziende sanitarie delle Marche e delle regioni limitrofe. « Sono particolarmente orgoglioso di portare nelle Marche questa novità assoluta nel settore della disinfezione - afferma Francesco Castellana, titolare di Activa, azienda che ospita il dispositivo » . L'efficacia dello strumento « supera di gran lunga quella di apparecchiature con funzioni analoghe » .



Tanto che, prosegue, « numerose di strutture statunitensi di sostituire i sistemi in dotazione con UVD Robot. Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema complesso e sono sempre più spesso causa di decesso. Con questo robot tutti possono sentirsi al sicuro nelle stanze disinfettate: pazienti, visitatori e personale. E' un prodotto unico nel suo genere, che in futuro potrà essere applicato in altri settori, come l'alimentare » .



Il robot, frutto di un lungo studio da parte di Blu Ocean Robotics, è in grado di aprire da solo le porte automatizzate dell'ospedale e prendere l'ascensore tramite wi-fi. Ad illustrarne le caratteristiche Luca Broglia, tecnico della Nanutech. « Il robot - spiega - strutturato su tre livelli, a forma di una torre, è provvisto di otto lampade UV-C a luce continua a 360 gradi. Sicuro, affidabile e in grado di eliminare l'errore umano, riesce a distruggere il Dna dei materiali organici - spore batteriche, virus e fungine - agendo in particolare contro il clostridium difficile ». E' stato progettato come attività complementare alla pulizia manuale. Martedì 12 Novembre 2019, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA