Covid Italia, bollettino oggi 17 novembre 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 17 novembre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Il Veneto sfiora 1.500 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, con 1.435 contagi che portano il totale a 494.726. Lo riferisce il bollettino regionale. L'incidenza su 85.207 tamponi (21.472 molecolari e 63.735 rapidi) è dell'1,68%. Vi sono 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.888. In forte crescita (+708) gli attuali positivi, che sono 17.648, e i ricoveri nei reparti ordinari (+24), che sono 349. Scendono (-3) le terapie intensive, con 62 pazienti.

Lazio

Oggi nel Lazio «su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 i decessi (stabili), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 445. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Campania

Torna di nuovo a salire, in Campania, il tasso di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 871 i casi positivi al Covid su 30.583 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari all'1,99%, oggi è 2,84%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali nessuna variazione in merito ai 21 posti letto occupati nelle terapie intensive; calano a 297 i ricoveri in degenza (-5 rispetto a ieri).

Piemonte

La diffusione del Covid accelera anche in Piemonte. Dopo i 523 casi di ieri, oggi il bollettino dell'Unità di crisi della Regione, riporta 618 nuovi contagi, con un tasso di positività dell'1,3% (contro lo 0,9% di ieri). La quota dei positivi asintomatici è pari al 57%. Dei nuovi casi 248 sono stati accertati con tamponi rapidi. In totale i test processati dai laboratori sono 48.888, di cui 40.781 antigenici. In aumento anche i ricoverati. + 4 in terapia intensiva, dove il numero totale è tornato a 24, + 9 negli altri reparti, con 296 pazienti C'è stato un morto. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte si sono avuti 395.026 casi positivi, 11.857 vittime e 376.586 guarigioni. A oggi 6.263 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 5.980), i nuovi guariti sono 321.

Emilia Romagna

I nuovi contagi di coronavirus in Emilia- Romagna tornano sopra quota 700 e si registra in regione un nuovo balzo di ricoveri con un totale di 500 pazienti Covid-19 negli ospedali, di cui 41 in terapia intensiva. Ô quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che rileva altri due decessi con Covid, un 86enne nel Bolognese e un 98enne nel Ravennate. I nuovi casi sono 756 su poco più di 40.400 tamponi. Età media 41 anni. Tra le province in testa l'area metropolitana di Bologna con 175 nuovi contagi, seguita da Forlì-Cesena con 165 e Rimini (101). Poi Ferrara (68), Reggio Emilia (47), Piacenza e Parma (entrambe 26 casi), Modena con 17 nuovi casi. In terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri ma nei reparti Covid se ne contano ben 26 in più. Complessivamente i casi attivi sono 11.454 (+358), il 95,6% in isolamento a casa.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.819 tamponi molecolari sono stati rilevati 651 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,38%. Sono inoltre 14.238 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: una donna di 93 anni di Trieste deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 91 anni e uno di 85 entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 89 anni di San Canzian d'Isonzo deceduto in ospedale a Gorizia; una donna di 88 anni di Lignano Sabbiadoro deceduta in ospedale a Udine e una donna di 72 anni di Pagnacco deceduta in ospedale a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 379 nuovi casi di Coronavirus (1,7% dei 22.116 test) e 2 morti. La maggioranza dei casi è stata individuata nella provincia di Bari (120), seguono Taranto (89), Lecce (59) e Foggia (44). Nelle provincia Barletta-Andria-Trani Bat sono stati individuati 37 casi, nel Brindisino 18. Altre tre casi riguardano residenti fuori regione e per altri nove la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 3.784 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Marche

Nell'ultima giornata nelle Marche sono stati rilevati 326 casi di positività al coronavirus con l'incidenza su 100mila abitanti che sale da 106,83 a 108,50; i ricoveri però si sono mantenuti invariati a 91. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di due decessi correlati alla pandemia in 24 ore (un 72enne di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, e una 89enne di Agugliano nell'Anconetano). Due pazienti in meno in Terapia intensiva nelle Marche (22) e due in meno anche in Semintensiva (22) mentre aumentano a 47 (+4) i degenti nei reparti non intensivi; otto persone dimesse. Il totale di positivi sale a 3.378 (+110) e le quarantene 'per contattò con contagiati a 7.051 (+666) mentre i guariti/dimessi si attestano a 112.836 (214). In strutture territoriali sono assistiti in 76 e sei in osservazione nei pronto soccorso. I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono 5.262 (2.264 nel percorso diagnostico, tra cui 12,4% di positivi, e 2.638 nel percorso guariti) a cui si sommano 1.213 test antigenici (80 positivi).

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 197 i nuovi contagi registrati (su 4.437 tamponi effettuati), +143 guariti e 2 morti (per un totale di 1.472 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +52 attualmente positivi, +46 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

Umbria

Crescono del 30 per cento i nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 96 nell'ultimo giorno rispetto ai 74 di martedì. Resta però invariato il numero dei ricoverati in ospedale 45, ma salgono a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione. Sempre nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti per il virus. I guariti sono stati invece 84, con gli attualmente positivi ora 1.565, 12 in più. Sono stati analizzati 2.547 tamponi e 7.083 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,99 per cento (0,5 martedì).

Basilicata

In Basilicata sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti) su un totale di 951 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 25. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (-2) e di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 963 (+15).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 16:40

