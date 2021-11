Covid, bollettino Veneto: quasi 1.500 contagi in 24 ore e 7 morti. Tasso di positività dell'1,68%

Covid, nuovo boom di contagi in Veneto: il bollettino odierno della Regione sfiora 1.500 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, con 1.435 contagi che portano il totale a 494.726. L'incidenza su 85.207 tamponi (21.472 molecolari e 63.735 rapidi) è dell'1,68%. Vi sono 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.888. In forte crescita (+708) gli attuali positivi, che sono 17.648, e i ricoveri nei reparti ordinari (+24), che sono 349. Scendono (-3) le terapie intensive, con 62 pazienti.

In Veneto terza dose al 4,6%

Sono 3.618.974, pari all'82,7% della popolazione vaccinabile, i residenti in Veneto che hanno ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid. Lo segnala il bollettino regionale. La percentuale sale all'85% se si considerano anche coloro che hanno almeno una dose e si sono prenotati per la seconda. Ieri sono state effettuate 14.907 vaccinazioni, delle quali 10.232 erano terze dosi, per un utilizzo del 92,5% delle forniture. Sono 224.380 i residenti ad aver ricevuto la dose addizionale o booster, pari al 4,6% dell'intera popolazione.

Mercoledì 17 Novembre 2021

