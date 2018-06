free vax, contrari all'obbligo vaccinale, ha incontrato ieri il sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti, medico specializzato in anatomia patologica: una visita che non ha mancato di suscitare polemiche, soprattutto per la presenza nella delegazione, di Dario Miedico , che insieme a Franco Trinca e Emiliano Gioia hanno incontrato il sottosegretario ed Enza Blundo, del Movimento 5 Stelle.



Miedico, medico contro i vaccini, radiato dall'Ordine dei medici di Milano







Miedico lo scorso maggio fu radiato dall'Ordine dei medici di Milano per le sue posizioni contrarie all'obbligo vaccinale.

I vaccini vanno consigliati a tutti con l'indicazione però non solo dei benefici, ma anche dei rischi che risultano da una vasta letteratura scientifica. Io sono medico legale, per cui conosco bene i rischi avendo seguito molte cause di danni





Salvini sui vaccini: dopo il provvedimento, ribadì di «non essere assolutamente contrario ai vaccini, nonostante mi accusino del contrario. Sono contro qualunque obbligo, perché uno dei pericoli maggiori è quello di sottovalutare i rischi delle vaccinazioni».

BURIONI: "NON PROMETTE NULLA DI BUONO". POI ATTACCA SALVINI Anche l'immunologo Roberto Burioni ha stigmatizzato l'incontro, e in un post sul suo profilo Facebook ha attaccato anche il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, che questa mattina si era detto contrario ai dieci vaccini per i bambini perché Anche l'immunologoha stigmatizzato l'incontro, e in un post sul suo profilo Facebook ha attaccato anche il ministro dell'Interno e leader della Lega, che questa mattina

No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante. #medicalfacts pic.twitter.com/qL0nrrQ0ZU — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 22 giugno 2018

Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che supporta le sue affermazioni, altrimenti avremo la certezza che il Ministro degli Interni racconta pericolose bugie. Hic Rhodus, hic salta #medicalfacts pic.twitter.com/0QI5ynotol — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 22 giugno 2018

», scriveva su Facebook Miedico, parole che gli sono valse la radiazione:. «Giudicherò questo governo solo dai fatti, ma l'incontro di un sottosegretario con dei genitori 'free vax' capitanati da un ex-medico radiato dall'ordine (avete letto bene: radiato) non promette nulla di buono. Speriamo bene», ha scritto Burioni.Su Twitter Burioni ha rincarato la dose: «Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una bugia pericolosissima, se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante». «Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini siano 'assolutamente superflui' - aggiunge in un tweet successivo - indicando la bibliografia che supporta le sue affermazioni, altrimenti avremo la certezza che il Ministro degli Interni racconta pericolose bugie».