Il commissario Ue Oettinger: mercati insegneranno agli italiani a votare. Ira Salvini

Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger. «Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti». È quello che «spera» il commissario al Bilancio europeo, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un'intervista per Deutsche Welle, che sarà diffusa stasera.«A Bruxelles sono senza vergoga. Se non è una minaccia questa. Io non ho paura prima gli italiani», risponde su Twitter Matteo Salvini.«Chiediamo al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il Commissario Oettinger. Le sue parole sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni». Così in una nota la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Laura Agea.«Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l'Italia». Lo scrive su Twitter il reggente del Pd Maurizio Martina. «Se è vera è una dichiarazione offensiva, irricevibile, stupida», aggiunge il presidente dem Matteo Orfini.«Le parole del Commissario europeo al Bilancio sono assurde e inaccettabili. I nostri cittadini sono in grado di decidere autonomamente come scegliere i propri rappresentanti, senza bisogno di suggerimenti. Le affermazioni del Commissario Ue rischiano di alimentare ulteriormente l'anti-europeismo. Non ne avevamo proprio bisogno». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.«Almeno lui ci mette la faccia e esplicita la strategia messa in atto dall'establishment italiano e europeo», commenta Stefano Fassina su Twitter.