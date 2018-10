Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In Italia il Governo lo chiama, in Germania esiste già e si chiamaè l’assegno per chi non ha lavoro, che molti aspettano con ansia ma che è stato anche criticato da qualcuno. Ma in Germania cosa accade di preciso, con questo Hartz IV? Certamente è uno, ma c’è chi vuole abolirlo.Il perché è dovuto ad alcuni casi finiti sui giornali, in particolare di coppie o famiglie nullatenenti e che incassavano l’assegno sociale, ma che in realtà non ne avevano bisogno: è il caso di una coppia del Baden-Wurttemberg, che aveva i figli alle scuole private e 147mila euro in un conto in Svizzera. Un caso che ha fatto discutere in Germania e ha sollevato il problema dei finti poveri.Secondo quanto racconta Repubblica, citando i media tedeschi, l’Agenzia federale del Lavoro tedesca avrebbe scoperto l’anno scorso ben 150mila casi simili: e cosa accadrebbe in Italia, patria di un’evasione fiscale da oltre 100 miliardi di euro, dove chi paga le tasse non arriva a fine mese, a fronte di tanti, troppi furbetti che le tasse non le pagano o dichiarano poco o nulla?Hartz IV consiste in un assegno che garantisce una cifra minima di 416 euro al quale si aggiunge il pagamento dell’affitto e del riscaldamento: la può chiedere sia il disoccupato, sia il lavoratore che ha bisogno di un’integrazione al reddito in caso non sia sufficiente al suo sostentamento.La particolarità principale è che durante il periodo in cui si usufruisce dell’assegno Hartz IV, se i centri dell’impiego propongono un’offerta di lavoro al lavoratore, quest’ultimo può rifiutare solo due volte: al terzo rifiuto, non ha più diritto al sussidio. La cifra dell’assegno può variare in base ai componenti della famiglia, al numero dei figli e allo status lavorativo del coniuge o della coniuge: si può arrivare ad incassare fino a duemila euro al mese per una famiglia di 4 persone.