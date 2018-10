Manovra da 36,7 miliardi: dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva, le misure e l'impatto sul PIL

Levalgono nel complessoed hanno un impatto positivo sul Pil, nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita.Dei 36,7 miliardi totali, 22 sono finanziati con l'aumento del deficit e 15 miliardi di euro finanziati in parte con tagli di spesa (6,9 mld) e in parte con aumenti di entrate (8,1 mld). Il tutto per un impatto sul tasso di pil reale di 0,6 punti percentuali nel 2019 (0,5 punti nel 2020 e 0,3 punti percentuali nel 2021).. La spesa per la 'tassa piatta' voluta dalla Lega è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2020 e 2,3 nel 2021, con un impatto sul pil contenuto nei primi due anni e di 0,1 pp nel 2021.. Il costo del reddito di cittadinanza e delle modifiche della Fornero è pari a 16 mld in ciascuno dei tre anni e che si tradurrebbero in un incremento del pil di 0,3 pp nel 2019 e di 0,2 pp nel 2020 e 2021, rispetto al tendenziale.. Le clausole Iva costano 12,5 mld nel 2019, 5,5 mld nel 2020 e 4 mld nel 2021. La loro sterilizzazione vrà un impatto sul pil di +0,2 pp nel 2019 e 2020 e di -0,2 pp nel 2021.. Gli investimenti pubblici invece prevedono risorse aggiuntive con un profilo crescente pari a 3,5 mld nel 2019, 5 mld nel 2020 e 6,5 mld nel 2021 per un impatto stimato sulla crescita di +0,2 punti percentuali in ogni anno.. Ulteriori misure espansive della manovra riguardano incentivi agli investimenti e all'innovazione e gli interventi di spesa per il pubblico impiego per un ammontare pari a 1,8 mld nel 2019, 3,2 mld nel 2020 e 4,1 mld nel 2021. Il loro impatto macro economico in termini di tassi di variazione del pil è di un aumento di 0,1 pp nel 2019 e nel 2021 mentre è quasi nullo nel 2020.Ecco in una tabella i valori espressi in miliardi degli interventi e vicino, in termini di punti percentuali, l'impatto sul Pil. Per quest'ultima colonna le somme totali sono quelle fornite dal ministro che ovviamente tengono conto degli arrotondamenti.--------------------------------------------------------- Stop Iva 12,5 +0,2 5,5 +0,2 4,0 +0,2- Reddito cittadinanza e superamento l.Fornero 16,0 +0,3 16,0 +0,2 16,0 +0,2- calo tasse Flat tax 0,6 -- 1,8 -- 2,3 +0,1- investimenti pubblici 3,5 +0,2 5,0 +0,2 6,5 +0,2- incentivi a investimenti e pubblico impiego 1,8 +0,1 3,2 -- 4,1 +0,1- spese indifferibili 2,3 +0,1 3,4 +0,1 2,4 --- COPERTURE (15,0) -0,4 (7,8) -0,1 (9,9) -0,1 =============================================================TOTALE MANOVRA 36,7 +0,6* 34,9 +0,5* 35,3 +0,3**La somma è quella fornita dal ministro Tria e tiene conto di un arrotondamento