Spot leghista a Porta a Porta, Vespa ammette: «Ieri più tempo a Salvini che a Zingaretti». Bonaccini: «Clamoroso»

Non si placano le polemiche in Rai per il collegamento con Bruno Vespa di Matteo Salvini durante il lancio di Porta a Porta nell'intervallo della partita Juve-Roma di Coppa Italia. Pochi istanti in cui il leader della Lega ha "spiegato" perché votare Lega in Emilia Romagna e Calabria. Subito è esplosa l'ira del Pd:

A Salvini è consentito dalla Rai un solitario comizio nell'intervallo della partita in piena campagna elettorale

Porta a porta

ieri e oggi Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori. Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell'intervallo delle partite di Coppa Italia. Per una svista della redazione - di cui mi assumo come sempre la responsabilità - il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ‪domani sera‬ nello spot di

Porta a porta

che andrà durante

Don Matteo

». Domani ha assicurato il conduttore la rete provvederà al riequilibrio.

È una cosa clamorosa. Come lo era anche su Rai3 la sera prima. Il servizio pubblico non ha fatto bene il suo mestiere. Servirebbero sanzioni», commenta Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e ricandidato al bis al voto del 26 gennaio, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.



Laconico Matteo Salvini, a Modena per un comizio elettora.e «Secondo lei io mi occupo degli spot che vanno in onda sulla Rai o dei palinsesti? È sempre colpa di Salvini...», ha detto.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 11:54

