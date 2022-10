In Parlamento tra foulard tricolore, stivali infangati e poltrone vuote: ma non per assenteismo

di Alessandra Severini

La pioggia della mattinata romana ha accolto vecchi e nuovi inquilini dei palazzi della politica e ha rovinato la festa a chi voleva immortalare il momento con un selfie da inviare ad amici e familiari. Emozione e qualche imbarazzo per i neofiti, sorrisi e strette di mano fra i più navigati ma anche per chi come Lotito entrava per la prima volta in Parlamento.

È certo anomalo il colpo d'occhio negli emicicli dove ormai molti posti rimangono vuoti in conseguenza del taglio del numero dei parlamentari. Dominano i colori scuri sia per gli uomini che per le donne. Qualche sprazzo di colore viene dalla giacca rosa di Debora Serracchiani o dal senape di Debora Bergamini. Somiglia a un'aureola brillante il cerchietto della fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, fa invece un po' troppo hostess l'outfit delle deputate di FdI che sfoggiano al collo il foulard blu con il simbolo del Tricolore, regalato a tutte dalla presidente Giorgia Meloni.

Un abito-messaggio quello di Aboubakar Soumahoro, il sindacalista in lotta per i braccianti sfruttati, che sotto l'impeccabile completo blu indossa un paio di stivali da lavoro sporchi di fango. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, è costretta a disertare la prima seduta da senatrice perchè positiva al Covid, mentre un'altra new entry, il virologo Andrea Crisanti, al momento del voto sente le mani tremare e la scheda finisce sotto il catafalco. Bisognerà sospendere la votazione per recuperarla. Berlusconi è tornato e in molti passano a stringergli la mano. Ma è una giornata difficile per il Cav, le trattative sul governo vanno male e lui, al momento del voto si confonde, esce dal lato sbagliato del catafalco,si gira smarrito fino all'intervento provvidenziale dei commessi.

