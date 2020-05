Mozione di sfiducia al ministro Bonafede, il governo rischia la crisi. Decisivi i senatori renziani. LA DIRETTA

Le opposizioni, ovviamente, vanno all'attacco. «Se l'eventuale sfiducia comporti una crisi o no va chiesto nella maggioranza, certo sarebbe un fatto gravissimo. Ma per noi un ministro che dà segnali di debolezza come quello di far uscire di galera i boss mafiosi proprio dopo le rivolte in carcere, è un pericolo se resta al suo posto», ha detto Giorgia Meloni.



Sulla sponda opposta il Pd fa quadrato intorno al ministro. Il governo, «rischia brutto, è evidente. Se un partito della maggioranza votasse la sfiducia al ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle, non sarebbe possibile passarci sopra», ha spiegato Graziano Delrio, ex ministro, capogruppo del Pd alla Camera.

Maria Elena Boschi e il premier Giuseppe Conte. Iv chiede un cambio di passo sulle politiche della giustizia in senso garantista e si aspetta in aula a palazzo Madama «un segnale da Bonafede». Proprio ieri lungo colloquio trae il premier

E' il momento della verità per il governo di Giusppe Conte e per il ministro Bonafede. Questa mattina alle 9,30 il Senato vota la mozione di sfiducia individuale presentata nei confronti del ministro della GiustiziaLe mozioni sono due. La prima presentata dal centrodestra, che accusa il ministro per la scarcerazione dei boss mafiosi durante la crisi del Covid-19, la seconda è di Emma Bonino e +Europa; una mozione nella quale il minisro Bonafede è accusato, sostanzialmente, di "giustizialismo".Ma ciò che tiene banco è la ricaduta politica del voto di oggi, con Italia Viva di Matteo Renzi a fare da ago della bilancia. La pattuglia dei senatori dell'ex Presidente del Consiglio possono essere determinanti per la salvezza del ministro e forse, del governo stesso.