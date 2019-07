Morto Fantozzi, fu ministro delle Finanze nel governo Dini

è morto oggi a Roma, fu ex ministro e docente di diritto tributario. Fantozzi, che era nato a Roma 79 anni fa, è stato a lungo professore ordinario di diritto tributario e suoi sono alcuni dei testi ancora attualmente in uso nelle università per lo studio delle materie fiscali. Ha ricoperto anche numerosi incarichi di carattere politico: è stato, deputato e presidente della commissione bilancio della Camera ed anche commissario straordinario di Alitalia.