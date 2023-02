Molise, il governatore Donato Toma indagato per abuso d'ufficio

Donato Toma, il presidente della Regione Molise, è indagato per abuso d'ufficio. L'avviso di garanzia è arrivato anche per gli assessori della sua Giunta, tra cui quelli in carica come Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallante, Vincenzo Niro e Filomena Calenda oltre all'ex assessore regionale Michele Marone e all'ex consigliere regionale Nico Romagnuolo.

Macerata, bambino di 6 anni scivola in un fosso durante una gita con i genitori e scompare: ricerche in corso

Un uomo di 44 anni aggredito nel quartiere Centocelle a Roma: è in coma

Toma indagato, cosa sappiamo

I fatti finiti nel mirino della Procura sono avvenuti tra il 2020 e il 2021 e ruotano attorno all'incarico di commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Il sostituto procuratore di Campobasso, Viviana Di Palma, nei giorni scorsi ha concluso le indagini per abuso d'ufficio in concorso a carico di otto persone inviando l'avviso di conclusione indagini e il contestuale avviso di garanzia. Toma fa parte di Forza Italia.

Nico Romagnuolo è stato disegnato all'incarico di commissario straordinario il 18 settembre 2020 dalla giunta regionale con voto unanime. Il 29 settembre è stato nominato con decreto dal presidente di regione Toma. Nel 2021 l'incarico è stato prorogato di sei mesi.

Secondo le indagini della procura, la nomina è avvenuta violando la legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico perché non fu rispettato il periodo di due anni, che deve intercorrere tra la cessazione di una carica di componente della giunta o del consiglio regionale e il conferimento di un incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA