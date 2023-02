Macerata, bambino di 6 anni scivola in un fosso durante una gita con i genitori e scompare: salvato dai soccorritori

di Redazione web

Una gita di famiglia a Pian dell'Elmo ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Dopo alcune ore d'ansia per la scomparsa di un bambino di 6 anni, caduto in un dirupo innevato mentre si trovava con i genitori, è arrivata la buona notizia. Il piccolo è stato ritrovato ed è in buone condizioni.

Un uomo di 44 anni aggredito nel quartiere Centocelle a Roma: è in coma

Agguato con la mitragliatrice in un condominio, all'interno una mamma e suo figlio piccolo: «È un regolamento di conti»

Ricerche in corso

Il ragazzino si trovava con la famiglia nella zona della grotta di San Francesco sul monte San Vicino, in provincia di Macerata, quando è accidentalmente scivolato in un fosso. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e sono scattate le ricerche. Al lavoro le squadre del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Dopo alcune ore il bambino è stato ritrovato in buone condizioni.

🔴 #Marche: il bambino è stato individuato e raggiunto dalle squadre di soccorso ed è in buone condizioni di salute. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) February 11, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA