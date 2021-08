Arriva anche Mario Draghi, il presidente del Consiglio, a congratularsi con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, gli uomini d'oro dell'atletica: «Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia». La chiamata è arrivata direttamente a Giovanni Malagò, il presidente del Coni, ed è storica pure quella: «Siete stati bravissimi, vi aspetto a

Palazzo Chigi», ha concluso il nostro premier.

Tamberi e Jacobs d'oro, le reazioni della politica

Ma il capo di governo non è l'unico che ha voluto dire la sua sulle due imprese italiane che hanno animato la notte giapponese (e il primo pomeriggio in Italia). Luigi Di Maio, sui social, esprime tutta la sua felicità per Jacobs e Tamberi: «L'Italia vola ancora con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi! Un'altra pagina olimpica scritta con l'azzurro, con la grinta e con il cuore. Grandi ragazzi, due medaglie d'oro che ci rendono fieri di essere italiani», ha scritto il ministro degli Esteri, in quota 5Stelle. Ma non è l'unico.

L'Italia vola ancora con Marcell #Jacobs e Gianmarco #Tamberi!

Un'altra pagina olimpica scritta con l'azzurro, con la grinta e con il cuore.

Grandi ragazzi, due medaglie d'#oro che ci rendono fieri di essere italiani.

➡️ https://t.co/RC2tfoCrEH — Luigi Di Maio (@luigidimaio) August 1, 2021

Anche Matteo Salvini, alleato di governo, numero uno della Lega, twitta la sua felicità per il traguardo dell'atletica azzurra oggi a Tokyo 2020: «Due ori in dieci minuti, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell».

Di Matteo in Matteo, Renzi, leader di Italia Viva ed ex premier, dedica due tweet separati agli eroi di giornata: «Ricordo come fosse ora il dolore di cinque anni fa per l’infortunio che gli impedì di essere a Rio. Oggi Gimbo Tamberi si è preso una rivincita meravigliosa. Un ORO pazzesco», scrive per la medaglia d'oro per il salto in alto, e poi aggiunge per il centometrista: «E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di orgoglio e commozione. Che bello lo sport, che belle le Olimpiadi. Viva l’Italia».

E a dimostrazione che la Storia dell'atletica riscritta oggi metta d'accordo tutti anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è complimentata con Jacobs e Tamberi: «Grandissime emozioni dalle olimpiadi di Tokyo 2020. Complimenti a Gianmarco Tamberi per il suo oro nel salto in alto e a Marcell Jacobs che scrive la storia e conquista la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri. Orgogliosi di voi», si legge sul Twitter della leader dell'opposizione.

Grandissime emozioni dalle olimpiadi di #Tokyo2020

Complimenti a Gianmarco #Tamberi per il suo oro nel salto in alto e a Marcell #Jacobs che scrive la storia e conquista la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri. Orgogliosi di voi 🇮🇹🥇 pic.twitter.com/ObHar8dafs — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 1, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA