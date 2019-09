Vertice Conte-Macron, il premier: «Migranti? Voltare pagina, basta propaganda anti-europea»

Poi Macron è arrivato a Palazzo Chigi, per un colloquio e una cena di lavoro con il premier Giuseppe Conte. Macron è stato accolto da Conte nel cortile d'onore di Palazzo Chigi. Dopo la stretta di mano e gli inni nazionali francese e italiano, è iniziato il colloquio che precede la cena di lavoro.

Molto lieto di ricevere Macron, nel primo incontro con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo. Possono anche emergere opinioni a volte non coincidenti, ma ciò deve avvenire sempre sulla base di un dialogo fondato sul rispetto come si conviene tra paesi fondatori Ue. È essenziale per l'Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità di Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri. Dobbiamo far uscire il tema da una propaganda anche anti-europea. L'Italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane, l'Italia non ritiene che debba esser consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno in modo concreto, pratico. Sulla Libia abbiamo convenuto che è fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo è la stabilizzazione del paese. Ho anticipato a Macron l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno per rinsaldare anche gli intensi rapporti culturali »