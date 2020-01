Giorgia Meloni e il pronostico del Times: «Mi basta dare il meglio per cambiare l'Italia»

Times, ecco le persone che potranno cambiare il mondo: tra i venti c'è anche Giorgia Meloni

«Il Times mi inserisce tra le 20 persone che potrebbero cambiare il mondo nel 2020. A me basta dare il meglio per cambiare l'Italia: magari dandole un governo che stia a testa alta in Europa e nel mondo e che le restituisca dignità e visione di pensare in grande».