Giorgia Meloni è la prima premier donna in Italia: da Thatcher a Merkel, tutti i precedenti in Europa

Ben 76 anni e 30 predecessori. Tanto c'è voluto per vedere, per la prima volta nella storia repubblicana, una donna incaricata come presidente del Consiglio. L'affidamento dell'incarico, da parte di Mattarella, a Giorgia Meloni è un fatto assolutamente storico per l'Italia. Ma siamo davvero così in ritardo rispetto al resto d'Europa? Forse no.

Giorgia Meloni premier, cosa dovrà fare il nuovo governo: dalla manovra al fisco, dal caro bollette alle pensioni

Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio

Il nome di Giorgia Meloni è destinato ad entrare nella storia della Repubblica italiana. La leader di Fratelli d'Italia è infatti la prima donna a ricevere l'incarico di guidare un governo, ed è anche la seconda più giovane di sempre. Il record d'età resta infatti quello di Matteo Renzi, diventato presidente del Consiglio quando non aveva ancora compiuto 40 anni. Giorgia Meloni, invece, ne ha 45.

Meloni premier, i precedenti in Europa

C'è voluto davvero molto per vedere, per la prima volta in Italia, una donna a guidare un governo. Ma il nostro Paese è davvero così in ritardo rispetto agli altri Paesi europei? Dipende dai punti di vista. Alcuni precedenti, decisamente storici, depongono a favore di grandi nazioni, ma ce ne sono altre in cui questa tappa epocale non è ancora stata raggiunta.

Più avanti di tutti, da questo punto di vista, è senza dubbio il Regno Unito. Margaret Thatcher, la 'lady di ferro' conservatrice, divenne infatti la prima premier donna nel lontano 1979, governando fino al 1990. Dopo di lei, c'è stata Theresa May, che ha guidato il Paese per tre anni, dal 2016 al 2019. E infine, la brevissima parentesi di Liz Truss, che si è esaurita con le dimissioni annunciate ieri.

Dal punto di vista cronologico, subito dopo il Regno Unito c'è il Portogallo. Maria de Lourdes Pintasilgo fu premier per pochi mesi, dall'agosto 1979 al gennaio 1980, e il suo incarico iniziò poco dopo quello della Thatcher. Al momento, però, la Pintasilgo rimane l'unica donna a guidare un governo in Portogallo.

Anche la Germania ha avuto già una donna a guidare il governo. La prima cancelliera, come è noto, è stata Angela Merkel, che ha segnato un'intera epoca, a livello nazionale e internazionale, con quattro mandati e una longevità al governo di ben 16 anni.



I Paesi senza precedenti

Tra i grandi Paesi europei, va detto che molti devono ancora fare il passo che ha appena compiuto l'Italia. In Francia, nessuna donna è mai stata all'Eliseo. Ci era andata vicina Segolene Royal nel 2007, ma fu sconfitta al secondo turno da Nicolas Sarkozy. La Spagna, che forse paga una transizione democratica arrivata solo dalla seconda metà degli anni '70, non ha mai avuto una donna alla guida del governo. Stesso discorso (ma in questo caso davvero senza attenuanti) per l'Olanda, la Bosnia-Erzegovina, il Lussemburgo, l'Irlanda, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e l'Albania.

